ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Чоловіча збірна України завоювала "срібло" на Кубку світу з біатлону

Новини » Спорт     07.03.2020 - 21:14
Чоловіча збірна України завоювала "срібло" на Кубку світу з біатлону
Фото (twitter.com/biathloncomua)

За українську команду в Чехії виступали Артем Прима, Сергій Семенов, Руслан Ткаленко і Дмитро Підручний

Українські біатлоністи завоювали срібні медалі в чоловічій естафеті на етапі Кубка світу в Нове-Мєсто в Чехії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний олімпійський комітет України.

Повідомляється, що за українську команду виступали Артем Прима, Сергій Семенов, Руслан Ткаленко і Дмитро Підручний. Перше місце зайняла команда з Норвегії, а третє - зі Швеції.

"Синьо-жовті" використовували п'ять додаткових патронів за дистанцію і з 38,2 до відставання фінішували другими - срібні медалі, обігнавши шведів на 5,1 с.

Етап Кубка світу з біатлону в Чехії пройде без глядачів через коронавірус Збірна України з біатлону стала чемпіоном Європи у змішаній естафеті
Новини України Биатлон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся