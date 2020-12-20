Україна завершить рік з виконанням всіх соціальних зобов'язань, - Шмигаль

Україна завершить рік з виконанням всіх соціальних зобов'язань, які були передбачені нинішнім бюджетом. При цьому в бюджеті на 2021 рік передбачено зростання зарплат для медиків, працівників освіти, військовослужбовців.
Про це написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Facebook.
Він нагадав, що місія Міжнародного валютного фонду почне роботу в Україні наступного тижня.
"Для України - це підтвердження підтримки МВФ в проведенні реформ і позитивний сигнал про виплату чергового траншу. А для наших міжнародних фінансових партнерів і банківського середовища - маркер стабільності", - підкреслив прем'єр.
Крім того, на цьому тижні уряд підписав угоду з ЄБРР на суму 450 млн євро, які будуть спрямовані на розвиток дорожньої інфраструктури. Зокрема, мова йде про капітальний ремонт автодороги М-05 Київ-Одеса та будівництві Північного обходу Львова.
"Реалізація цих проектів не тільки зробить життя людей більш комфортною, але і створить мультиплікативний ефект для зростання економіки України", - вважає Шмигаль.
"Важливо, що ставки ПДВ, ПДФО, ЄСВ, податку на прибуток підприємств залишаються без змін. Водночас в держбюджеті передбачено зростання зарплат для медиків, працівників освіти, військовослужбовців", - підкреслив прем'єр.
Він заявив, що бюджет збалансований з точки зору доходів-витрат і реалістичний до виконання.
Нагадаємо, раніше Шмигаль заявляв, що Україна отримає черговий транш кредиту від МВФ на початку наступного року.
Крім того, 15 грудня Верховна рада схвалила закон про державний бюджет №4000 у другому читанні і в цілому. За документ проголосували 289 нардепів.