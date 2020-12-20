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Україна завершить рік з виконанням всіх соціальних зобов'язань, - Шмигаль

Київ, Неділя 20 грудня 2020 14:40
Україна завершить рік з виконанням всіх соціальних зобов'язань, - Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Україна завершить рік з виконанням всіх соціальних зобов'язань, які були передбачені нинішнім бюджетом. При цьому в бюджеті на 2021 рік передбачено зростання зарплат для медиків, працівників освіти, військовослужбовців.

Про це написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Facebook.

Він нагадав, що місія Міжнародного валютного фонду почне роботу в Україні наступного тижня.

"Для України - це підтвердження підтримки МВФ в проведенні реформ і позитивний сигнал про виплату чергового траншу. А для наших міжнародних фінансових партнерів і банківського середовища - маркер стабільності", - підкреслив прем'єр.

Крім того, на цьому тижні уряд підписав угоду з ЄБРР на суму 450 млн євро, які будуть спрямовані на розвиток дорожньої інфраструктури. Зокрема, мова йде про капітальний ремонт автодороги М-05 Київ-Одеса та будівництві Північного обходу Львова.

"Реалізація цих проектів не тільки зробить життя людей більш комфортною, але і створить мультиплікативний ефект для зростання економіки України", - вважає Шмигаль.

Він також підкреслив, що в прийнятому держбюджеті на 2021 рік основне збільшення витрат передбачено на медицину (+47 млрд грн) і освіта (+23 млрд грн). Також закладено суттєве збільшення фінансування безпеки і оборони (+21 млрд грн) та соціальної допомоги (+19 млрд грн).

"Важливо, що ставки ПДВ, ПДФО, ЄСВ, податку на прибуток підприємств залишаються без змін. Водночас в держбюджеті передбачено зростання зарплат для медиків, працівників освіти, військовослужбовців", - підкреслив прем'єр.

Він заявив, що бюджет збалансований з точки зору доходів-витрат і реалістичний до виконання.

Нагадаємо, раніше Шмигаль заявляв, що Україна отримає черговий транш кредиту від МВФ на початку наступного року.

Крім того, 15 грудня Верховна рада схвалила закон про державний бюджет №4000 у другому читанні і в цілому. За документ проголосували 289 нардепів.

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