Украина завершит год с выполнением всех социальных обязательств, - Шмыгаль

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Украина завершит год с выполнением всех социальных обязательств, которые были предусмотрены нынешним бюджетом. При этом в бюджете на 2021 год предусмотрен рост зарплат для медиков, работников образования, военнослужащих.

Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.

Он напомнил, что миссия Международного валютного фонда начнет работу в Украине со следующей недели.

"Для Украины - это подтверждение поддержки МВФ в проведении реформ и положительный сигнал о выплате очередного транша. А для наших международных финансовых партнеров и банковской среды - маркер стабильности", - подчеркнул премьер.

Кроме того, на этой неделе правительство подписало соглашение с ЕБРР на сумму 450 млн евро, которые будут направлены на развитие дорожной инфраструктуры. В частности, речь идет о капитальном ремонте автодороги М-05 Киев-Одесса и строительстве Северного обхода Львова.

"Реализация этих проектов не только сделает жизнь людей более комфортной, но и создаст мультипликативный эффект для роста экономики Украины", - считает Шмыгаль.

Он также подчеркнул, что в принятом госбюджете на 2021 год основное увеличение расходов предусмотрено на медицину (+47 млрд грн) и образование (+23 млрд грн). Также заложено существенное увеличение финансирования безопасности и обороны (+21 млрд грн) и социальной помощи (+19 млрд грн).

"Важно, что ставки НДС, НДФЛ, ЕСВ, налога на прибыль предприятий остаются без изменений. В то же время в госбюджете предусмотрен рост зарплат для медиков, работников образования, военнослужащих", - подчеркнул премьер.

Он заявил, что бюджет сбалансированный с точки зрения доходов-расходов и реалистичный к исполнению.

Напомним, ранее Шмыгаль заявлял, что Украина получит очередной транш кредита от МВФ в начале следующего года.

Кроме того, 15 декабря Верховная рада одобрила закон о государственном бюджете №4000 во втором чтении и в целом. За документ проголосовали 289 нардепов.