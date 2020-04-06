Україна завершила опалювальний сезон з рекордними запасами газу

Станом на 31 березня 2020 року в українських підземних сховищах газу (ПСГ) зберігалося 15,9 млрд куб. м природного газу. Про це повідомляє прес-служба "Уктрансгазу".

Як зазначили в прес-службі, це один із найвищих показників наповненості українських сховищ газу на кінець березня за останні десять років. Так, рік тому, станом 31 березня 2019 року, в ПСГ України зберігалося 8,8 млрд куб. м.

При цьому, у 2020 році 1,6 млрд куб. м газу знаходиться в режимі "митний склад" (1095 днів без оподаткування митними платежами). Послугою "митний склад" наразі активно користуються трейдери як з України, так і з інших європейських країн та США.

Цьогорічний високий рівень наповнення ПСГ зумовлено низкою чинників:

накопичення рекордно високих обсягів природного газу в ПСГ в сезон закачки-2019 - 21,8 млрд куб. м,

невисокий рівень відбору газу протягом опалювального сезону 2019/2020 через теплу зиму - 6,06 млрд куб м. Минулого сезону відбору ця цифра дорівнювала 8,5 млрд куб. м.

початок сезону закачування розпочато раніше, ніж минулого року: в цьому році - в березні, а минулого року - у квітні.

Як зазначили в прес-службі, що пандемія COVID-19 не вплинула на роботу українських ПСГ. "На сьогодні всі підземні сховища газу працюють у штатному режимі. Зобов’язання перед клієнтами виконуються в повному обсязі. Щоб протистояти поширенню вірусу COVID-19 та зберегти здоров’я наших співробітників, ми перевели частину колективу на віддалену роботу. Тих, хто залишається на робочих місцях, забезпечуємо додатковими засобами захисту та дезінфекції", - зауважив генеральний директор АТ "Укртрансгаз" Сергій Олексієнко.

Нагадаємо, Україна перед початком опалювального сезону закачала в сховища рекордний за десять років обсяг газу. Максимальний обсяг газу в ПСГ України був на 31 жовтня 2019 року - 21 784,7 млн кубометрів. Відбір газу зі сховищ розпочався 1 листопада, коли закачали в сховища 4,11 млн кубометрів, відібрано - 8,9 млн кубометрів. При цьому до цієї дати відбору газу із сховищ не було.

Як повідомляло РБК-Україна у березні Україна припинила відбір газу з ПСГ і почала закачування.