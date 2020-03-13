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Україна припинила відбір газу з ПСГ і почала закачування

Новини » Економіка     13.03.2020 - 11:30
Україна припинила відбір газу з ПСГ і почала закачування
Фото: ГТС ("Нафтогаз")

За сезон Україна використала майже 6 млрд кубів газу

Обсяги газу в підземних сховищах газу (ПСГ) України станом на 11 березня 2020 року склали 15 808,81 млн кубометрів. Про це свідчать оперативні дані, розміщені на сайті ТОВ "Оператор ГТС України".

За даними компанії, протягом 11 березня зі сховищ відібрано 0,03 млн кубометрів і закачано 3,87 млн кубометрів. При цьому фактично відбір газу був припинений 8 березня.

Таким чином, з початку відбору газу з 1 листопада 2019 року до 11 березня 2020 року запаси газу скоротилися на 5 975,89 млн кубометрів, або на 27,4%.

Нагадаємо, Україна перед початком опалювального сезону закачала в сховища рекордний за десять років обсяг газу. Максимальний обсяг газу в ПСГ України був на 31 жовтня 2019 року - 21 784,7 млн кубометрів. Відбір газу зі сховищ розпочався 1 листопада, коли закачали в сховища 4,11 млн кубометрів, відібрано - 8,9 млн кубометрів. При цьому до цієї дати відбору газу із сховищ не було.

За даними Міненерго, у кінці опалювального сезону в підземних сховищах України буде надлишковий обсяг газу. Надлишку газу будуть сприяти тепла погода, а також те, що Україна уклала контракт з Росією.

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