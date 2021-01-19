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Україна запустила карту пунктів безкоштовного тестування на COVID

Київ, Вівторок 19 січня 2021 11:37
Україна запустила карту пунктів безкоштовного тестування на COVID
Фото: тестування на COVID (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністерство охорони здоров'я України запустило карту пунктів безкоштовного тестування на COVID. На карті можна знайти адресу найближчого пункту забору матеріалів на тест.

Відповідну карту опубліковано на сайті МОЗ.

Згідно цієї карти, загалом в Україні 2 373 пункти, де можна безкоштовно здати тест на коронавірус. Зокрема, в Києві - 65, Львівській області - 145, Харківській - 110, Одеській - 76 таких пунктів.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна не купувала в ПЛР-тести для виявлення коронавірусу в Російської Федерації. Київ закуповує тести в Китаї, США, Польщі, Південної Кореї та інших країнах.

Також стало відомо, що Україна обладнає пункти тестування на COVID в контрольних пунктах в'їзду-виїзду на окупований Донбас та Крим. У цих пунктах будуть робити тести на антиген. Люди, які прибувають з непідконтрольної території, зможуть відразу зробити тест, щоб не вирушати на обов'язкову самоізоляцію, якщо результат буде негативним.

Відзначимо, в Міністерстві охорони здоров'я заявляли, що Україна вже може робити до 100 000 тестів на добу.

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