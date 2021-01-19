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Украина запустила карту пунктов бесплатного тестирования на COVID

Киев, Вторник 19 января 2021 11:37
Украина запустила карту пунктов бесплатного тестирования на COVID
Фото: тестирование на COVID (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министерство здравоохранения Украины запустило карту пунктов бесплатного тестирования на COVID. На карте можно найти адрес ближайшего пункта забора материалов на тест.

Соответствующая карта опубликована на сайте Минздрава.

Согласно этой карте, всего в Украине 2 373 пункта, где можно бесплатно сдать тест на коронавирус. В частности, в Киеве - 65, Львовской области - 145, Харьковской - 110, Одесской - 76 таких пунктов.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина не закупала в ПЦР-тесты для выявления коронавируса у Российской Федерации. Киев закупает тесты в Китае, США, Польше, Южной Корее и других странах.

Также стало известно, что Украина оборудует пункты тестирования на COVID в контрольных пунктах въезда-выезда на оккупированный Донбасс и Крым. В этих пунктах будут делать тесты на антиген. Люди, которые прибывают с неподконтрольной территории, смогут сразу сделать тест, чтобы не отправляться на обязательную самоизоляцию, если результат будет отрицательным.

Отметим, в Министерстве здравоохранения заявляли, что Украина уже может делать до 100 000 тестов в сутки.

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