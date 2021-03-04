ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна запускає дослідження рівня колективного імунітету від COVID

Новость на русском → Київ, Четвер 04 березня 2021 14:50
Україна запускає дослідження рівня колективного імунітету від COVID Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що в Україні запускають дослідження рівня колективного імунітету від COVID-19. До нього залучать близько 10 тисяч українців.

Про це Віктор Ляшко розповів під час брифінгу.

"Сероепідеміологічне дослідження в Україні проводиться за ініціативою апарату РНБО. До вибірки залучать 10 тисяч українців, у них буде забрана кров. В крові буде досліджено наявність імуноглобуліну G до вірусу SARS-CoV-2", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у країні планують вакцинувати 70% громадян. Однак щеплення за власним бажанням готові зробити менше половини населення.

Крім того, 3 березня на вакцинацію від коронавірусу в Україні записалися 100 тисяч українців. Більшість записів на щеплення було здійснено за допомогою мобільного додатку "Дія".

Також в Україні з початку вакцинації першу дозу щеплення від коронавірусу отримали 9568 людей. За минулу добу прищепили 2680 осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Коронавірус
NEWS
COVID-статистика погіршується: в Україні 10 057 нових заражень
COVID-статистика погіршується: в Україні 10 057 нових заражень
DAILY
Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"