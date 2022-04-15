Україна запросила у США протикорабельні ракети, - NYT
Україна запросила у США протикорабельні ракети і засоби для берегової оборони. Вашингтон задовольнив прохання Києва і включив ці озброєння в новий пакет військової допомоги на 800 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.
За даними джерел видання, українські представники кілька тижнів умовляли Пентагон надати протикорабельні ракети та інші засоби для оборони узбережжя. Як зазначили співрозмовники газети, прохання України було задоволене. Ці озброєння увійшли в пакет військової допомоги, про який на цьому тижні оголосив президент США Джо Байден.
Крім того, Пентагон зажадав від американських виробників озброєнь підготувати пропозиції щодо додаткових протикорабельних ракет, які США зможуть поставити Україні та іншим союзникам.
Нагадаємо, в результаті попадання двох українських ракет "Нептун" отримав пошкодження, а потім затонув Російський крейсер "Москва". Росія стверджує, що екіпаж корабля був евакуйований і доставлений в окупований Севастополь. Однак у Держприкордонслужбі України спростовують заяву загарбників - росіяни не змогли провести рятувальну операцію через шторм.
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