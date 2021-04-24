Україна запросила у Німеччини системи протиракетної оборони, - ЗМІ

Україна направила владі Німеччини список озброєнь, які вона б хотіла отримати для захисту Чорноморського узбережжя. У цьому списку є системи протиракетної оборони.

Про це повідомляє газета Frankfurter Allgemeine Zeitung .

Джерела видання повідомляють, що поки всі спроби Києва марні: проти надання озброєнь Україні виступає глава МЗС ФРН Гайко Маас.

У той же час міністр оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що займає відкриту позицію в питанні поставок зброї. У Християнсько-демократичному союзі проте немає єдності з цього питання.

"Поставки в регіон конфлікту зброї завжди потрібно оцінювати критично", - заявив член Комітету з оборони, депутат від фракції" зелених " Тобіас Лінднер.