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Україна запросила аварійну допомогу з Білорусі на тлі нестачі вугілля на державних ТЕС

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Київ, Вівторок 02 листопада 2021 17:54
Україна запросила аварійну допомогу з Білорусі на тлі нестачі вугілля на державних ТЕС Фото: вугілля (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Україна запросила у Білорусі аварійну допомогу на постачання 500 МВт електроенергії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Міненерго Білорусі.

"2 листопада з 14.00 у рамках договору про надання аварійної допомоги Білорусь розпочала постачання електроенергії в енергосистему України потужністю 500 МВт. Постачання здійснюються на запит української сторони. Постачання здійснюватимуться до 21:00", - повідомило білоруське відомство.

Аварійну допомогу надано на фоні дефіциту вугілля на державних ТЕС, через який кожен другий блок держкомпанії "Центренерго" не працює через брак вугілля.

Протягом вересня-жовтня державні ТЕС працювали в мінімальному складі обладнання - по 1 енергоблоку на кожній електростанції.

Як повідомлялось, 2 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль допустив відновлення імпорту електроенергії з Білорусі, але зазначив, що для цього має бути дуже холодна зима.

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