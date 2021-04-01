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Україна заплатила в бюджет Росії 1 млрд грн за імпорт струму, - нардеп

Автор: РБК-Україна

За перші три місяці 2021 року Україна заплатила в бюджет Російської Федерації 1 млрд грн за імпорт електричної енергії, якої в енергосистемі і так профіцит.

Про це заявив народний депутат, колишній голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко.

"Мільярд гривень за три місяці. Але тепер кому сплатила Україна завдяки топ-чиновникам з НКРЕКП? Білорусі та Росії. Тобто в бюджет Росії, фінансувати російську армію і російську окупацію", - заявив Наливайченко.

За його словами імпорт не просто фактично профінансував агресію Росії проти України, він завдав серйозного удару енергетичній системі України.

"Влада зруйнувала ринок електроенергії України, борги державних компаній Україні - мільярди, 5 мільярдів з копійками за три місяці. Вона знищує нашу національну енергетику і сплачує в бюджет Росії", - наголосив нардеп.

Нагадаємо, 18 березня президент України Володимир Зеленський підтримав ідею обмеження імпорту струму з Росії і Білорусі і дав відповідне доручення уряду.

Згодом Міністерство енергетики пообіцяло припинити імпорт.

Україна відновила імпорт російської електроенергії з січня 2021 року. За перші два місяці було імпортовано понад 600 млн кВт годин на суму 900 млн грн.

Поставки здійснюються як напряму з Росії, так і в обхід через Білорусь. Основним імпортером струму з Білорусі стала компанія "Дніпросталь-Енерго" Віктора Пінчука.

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Новини України Російська ФедераціябюджетЕлектроенергія
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