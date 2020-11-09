ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Україна закупить 300 млн тестів на антитіла до коронавірусу

Автор: Дмитро Левицький

Кабінет міністрів виділив 1 мільярд гривень на закупівлю тестів на антитіла до коронавірусу. На ці кошти плануються закупити 300 мільйонів таких тестів.

Популярні новини

Про це повідомляє Офіс президента України.

Як розповіли у президентському офісі, зараз вже замовлено перші 100 тисяч тестів на антитіла до коронавірусу.

Зазначимо, за минулу добу в Україні здійснили 41 114 тестувань на коронавірус: 34 393 ПЛР-тестів та 6 721 методом ІФА.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснював, чи можна провести в Україні масове тестування на коронавірус. Він також додав, що уряд замовив 2 млн експрес-тестів на антиген, для виявлення коронавірусу.

Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав вартість одного ПЛР-тесту на коронавірус, який роблять коштом державного бюджету.

Додамо, в МОЗ пояснювали що ПЛР-тест не підтверджує коронавірус у 30% хворих, тому в Україні пацієнтів лікують та госпіталізують за наявності клінічних симптомів.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірустестыправительство