Україна закупить 300 млн тестів на антитіла до коронавірусу

Кабінет міністрів виділив 1 мільярд гривень на закупівлю тестів на антитіла до коронавірусу. На ці кошти плануються закупити 300 мільйонів таких тестів.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Як розповіли у президентському офісі, зараз вже замовлено перші 100 тисяч тестів на антитіла до коронавірусу.

Зазначимо, за минулу добу в Україні здійснили 41 114 тестувань на коронавірус: 34 393 ПЛР-тестів та 6 721 методом ІФА.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснював, чи можна провести в Україні масове тестування на коронавірус. Він також додав, що уряд замовив 2 млн експрес-тестів на антиген, для виявлення коронавірусу.

Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав вартість одного ПЛР-тесту на коронавірус, який роблять коштом державного бюджету.

Додамо, в МОЗ пояснювали що ПЛР-тест не підтверджує коронавірус у 30% хворих, тому в Україні пацієнтів лікують та госпіталізують за наявності клінічних симптомів.