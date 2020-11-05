ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В МОЗ сказали, скільки держава платить за один ПЛР-тест

Україна, Четвер 05 листопада 2020 02:20
В МОЗ сказали, скільки держава платить за один ПЛР-тест
Фото: тести на коронавірус (pexels)
Автор: РБК-Україна

В Україні від 75% до 80% тестів на коронавірус роблять за рахунок державних лабораторій. Якщо потужностей державних лабораторій не вистачає, то тоді передають тести в приватні лабораторії, щоб не було черг.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, одне тестування на коронавірус державі коштує 720-750 гривень.

Раніше Максим Степанов заявляв, що тестування методом ПЛР не підтверджує наявність коронавірусу у 30% хворих. У зв'язку з цим в Україні госпіталізація і лікування пацієнтів відбувається при наявності клінічних симптомів.

Раніше глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан повідомляв, що в 60% випадків тест ПЛР не може підтвердити наявність коронавірусу.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я заявляли, що не виключають введення в Україні карантину "вихідного дня".

Зазначимо, в Україні за минулу добу підтвердили 9524 нових випадків коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство тестыМаксим СтепановКоронавірус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся