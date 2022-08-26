Україна закупила достатньо препаратів на випадок аварії на ЗАЕС, - Ляшко

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка на телемарафоні.

Зокрема, він заявив, що не потрібно зараз скуповувати йодид калію.

"Держава закупила в достатній кількості препарати, які дозволять нам захистити щитовидну залозу, щоб радіаційний йод не чинив негативного впливу, і вони будуть видані тоді, коли потрібно", - зазначив він.

За його словами, всі лікарні в потенційній зоні впливу забезпечені цим препаратом. Причому це таблетки, в яких діючі речовини містяться саме в тих пропорціях, які потрібні.