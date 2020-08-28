Україна закрила в'їзд для іноземців до кінця вересня

Відсьогодні кордони на в'їзд іноземцям закриті до 28 вересня. Разом з тим деякі категорії іноземних громадян зможуть в'їхати в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Так, з 00:00 28 серпня набула чинності відповідна постанова Кабінету міністрів. Вона буде діяти до 28 вересня.
Разом з тим кордони залишаться відкритими для іноземних громадян, які:
Крім того, заборона не поширюється на іноземців, які є діячами культури, що прибувають на запрошення закладу культури разом з однією особою, що супроводжує кожного з них; іноземних громадян, які прибувають для участі в офіційних спортивних змаганнях, що проходять на території України, і супроводжуючих їх осіб.
Також в'їзд дозволили особам, що здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації і прибуваючих на лікування до закладів охорони здоров'я України.
Нагадаємо, білоруси зможуть в'їхати в Україну попри дію постанови Кабінету міністрів про закриття кордонів для іноземців до 28 вересня.
Як писало РБК-Україна, Кабмін закрив кордони на в'їзд іноземцям до 28 вересня, проте деякі категорії іноземних громадян зможуть в'їхати в країну.