Україна зацікавлена у масштабній закупівлю зброї з США, - віце-прем'єр

Україна сподівається стати учасником програми США "Іноземне військове фінансування"

Украина заинтересована начать масштабную закупку высокотехнологичного оборонного оборудования из США, в том числе, дополнительных комплексов летального оружия (Javelin). Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

По ее словам, Украина надеется стать активным участником американской программы "Иностранное военное финансирование" (Foreign Military Financing, FMF).

"Помощь США продолжает совершенствовать подготовку боевых частей Вооруженных сил Украины, их оборудование, медицинское и материально-техническое обеспечение. Надеюсь, что с новым законодательством наше сотрудничество станет еще крепче", - отметила она.

В свою очередь, представитель США в группе стратегических советников высокого уровня Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Вооруженных сил США Кит Дейтон отметил, что его команда сфокусирована на том, чтобы помочь Украине внедрять качественные реформы оборонного сектора.

"Я хорошо понимаю сложность условий, в которых оказалась Украина, однако не нужно искать причины, тормозящие процесс преобразований в стране. При имеющихся возможностях необходимо настойчиво работать, не останавливая процесс реформирования сектора безопасности и обороны Украины", - добавил он.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что США в ходе переговоров о поставке оружия готовят серьезное усиление оборонных возможностей и Вооруженных сил Украины.

Также РБК-Украина писало, что ожидается, что Конгресс США в январе примет решение о военной помощи Украине.