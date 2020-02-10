Україна виступає проти розведення сил по всій лінії зіткнення на Донбасі

Україна не підтримує розведення сил на Донбасі по всій лінії зіткнення, оскільки це суперечить мінським угодам. Про це повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк в інтерв’ю "Радіо Свобода".

За його словами, це питання Міноборони глибоко досліджувало спільно із Генштабом, на засіданнях Ради нацбезпеки і оборони та в інших силових відомствах.

"Це, по-перше, суперечить мінським угодам. Мінські угоди кажуть, що іноземні військові формування мають залишити Україну, а незаконні військові формування повинні роззброїтися та розформуватися. Звичайно, що якщо старі угоди замінюються новими, то нові мають більше пріоритету, а нові могли б казати про розведення. Тому ми фактично ускладнили б будь-які намагання реалізувати Мінські угоди в цій частині", - зазначив Загороднюк.

Міністр підкреслив також, що наразі розведення не змінює безпекову ситуацію жодним чином.

"Тому що якщо є політична воля у тієї сторони до ескалації конфлікту, два кілометри особливої різниці не зроблять. Це не є проблема для снайперів, для диверсійно-розвідувальних груп", - додав він.

Нагадаємо, Андрій Загороднюк розповів, що наразі для розведення сил на Донбасі готуються три нових точки. Вони матимуть виключно гуманітарну складову.