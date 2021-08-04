ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна розірве ще одну угоду з СНД в космічній галузі

Новость на русском →
Україна, Середа 04 серпня 2021 13:57
Україна розірве ще одну угоду з СНД в космічній галузі Фото: уряд України вирішив розірвати ще одну угоду з СНД в космічній галузі (kmu.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів схвалив проект указу президента України щодо припинення дії Угоди про спільну діяльність з дослідження і використання космічного простору, підписаної 30 грудня 1991 року в м. Мінську. Угода застаріла та не застосовується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 4 серпня, яке транслювалося у Youtube.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, угода 1991 року та за своїм змістом спрямована на врегулювання ключових питань, пов'язаних зі здійсненням державами-учасницями Угоди спільної діяльності з дослідження і використання космічного простору. Підставою для здійснення спільної діяльності є міждержавні програми, розробка та реалізація яких координується Міждержавною радою по космосу.

"Зазначена угода є в цілому застарілою, в сучасних реаліях втратила своє практичне значення, не відповідає сучасному стану співпраці між країнами, а отже не застосовується", - йдеться в документі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 28 липня ухвалив постанову про вихід України з Протоколу про затвердження Положення про Міждержавну раду по космосу. Рішення ухвалено з огляду на втрату міжнародним договором свого практичного значення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України Президент наказ
NEWS
Суд почав обирати запобіжний захід Чаусу
Суд почав обирати запобіжний захід Чаусу
DAILY
Мільярди від МВФ. Коли Україна отримає транш і як його витратять
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Мільярди від МВФ. Коли Україна отримає транш і як його витратять