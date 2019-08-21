Україна вийшла ще з однієї угоди у рамках СНД

Україна вийшла ще з однієї угоди у рамках Співдружності незалежних держав (СНД). Відповідне рішення у ході засідання у середу прийняв Кабінет міністрів, передає кореспондент РБК-Україна.

Документом Міністерству закордонних справ України доручається повідомити Виконавчому комітету СНД про вихід з даної угоди.

"Вийти з Угоди про координацію робіт з питань експортного контролю сировини, матеріалів, обладнання, технологій та послуг, які можуть бути використані для створення зброї масового знищення і ракетних засобів їх доставки, вчиненої 26 червня 1992 року у м. Мінську", - сказано у тексті постанови.

Нагадаємо, на початку липня Кабмін на своєму засіданні схвалив вихід з угоди про введення міжнародного сертифіката зважування вантажних транспортних засобів на територіях країн-учасниць Співдружності Незалежних Держав.

Як писало РБК-Україна раніше, наприкінці квітня було призупинено дію ще двох угод у рамках Співдружності незалежних держав (СНД), а в кінці травня уряд припинив дію трьох міжнародних договорів, укладених в рамках СНД

Відзначимо також, Кабінет міністрів у квітні призупинив дію військового угоди в рамках СНД.