Україна вийшла з ще однієї угоди в рамках СНД

Кабмін припинив дію угоди про економічну робочу комісію

Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения о создании Консультативной экономической рабочей комиссии при руководящих органах Содружества независимых государств (СНГ). Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, сегодня Кабмин прекратил для Украины действие соглашения, которым в 1992 году создавалась Консультативная экономическая рабочая комиссия при Совете глав государств и Совете глав правительств СНГ.

В пояснительной записке отмечается, что соответствующее соглашение потеряло свое практическое значение в связи с созданием Координационно-консультативного комитета СНГ, который прекратил свою деятельность еще в декабре 2000 года. Соответствующее решение позволит привести договорно-правовую базу в рамках СНГ в соответствии с современными реалиями.

Фото: проект указа

Напомним, ранее сообщалось, что Украина разорвала соглашение об обмене с Российской Федерацией правовой информацией.

Отметим, на прошлой неделе стало известно, что Украина вышла из координационных органов СНГ.