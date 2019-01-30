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Україна вийшла з ще однієї угоди в рамках СНД

Кабмін припинив дії угоди про умови постачань товарів

Кабинет министров Украины поддержал выход из соглашения об общих условиях поставок товаров между организациями стран участниц Содружества независимых государств. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В правительстве отметили, что по результатам анализа Соглашения об общих условиях поставок товаров предлагается прекратить его действие. Данный документ был разработан для реализации межгосударственных торгово-экономических соглашений в рамках СНГ и заключался во время перехода участниц Содружества к рыночным отношениям.

В частности, в Соглашении указаны принципы заключения, внесения изменений и расторжения торгово-экономических соглашений с указанием объемов, конкретных поставщиков, сроков поставки и закрепление конкретных поставщиков за конкретными покупателями, что недопустимо в условиях рыночной экономики. Соглашение устарело в целом, и не соответствует современному состоянию отношений между странами.

 

Фото: постановление Кабмина

Напомним, на прошлой неделе Украина вышла еще из трех соглашений в рамках СНГ, которые связаны с торгово-экономическими отношениями.

До этого Украина вышла из соглашения о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в Содружестве независимых государств.

 

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