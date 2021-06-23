Сьогодні все вирішиться. Україна ще має шанси потрапити в плей-офф Євро-2020

Матеріал підготовлений в рамках спецпроекту з БК Favbet.

У вівторок на Євро завершили Груповий етап у групі D. тут для нас був важливий один матч - між Шотландією і Хорватією. Нас в цій грі влаштовувала тільки нічия, яка гарантувала б для України вихід в плей-офф, оскільки в разі цього результату у Шотландії і Хорватії було б по два очки, тоді як в України - три. Потрібний результат і був після першого тайму, але в другому хорвати нарешті показали здатність забивати на турнірі і відправили у ворота Шотландії ще два голи і виграли 3:1.

Хорватія потрапила в плей-офф з другого місця, а Чехія, яка програла Англії 0:1, йде в 1/8 фіналу з третьої позиції, оскільки у неї чотири очки, а позитивна різниця забитих і пропущених голів дозволила їй очолити рейтинг третіх команд.

Сьогодні груповий турнір завершується матчами в групах E і F. і потрібно сподіватися, що необхідні для України розклади відбудуться там, хоча вони дуже складні і не найвірогідніші.

У групі E потрібно сподіватися на поразку Польщі від Швеції або нічию і перемогу Іспанії над Словаччиною. Тоді Словаччина матиме також 3 очки і різницю -1, але меншу кількість забитих голів.

Що стосується заключної групи F, то тут реалістичним виглядає лише велика перемога Франції у Португалії. У те, що Німеччина поступиться Угорщині, та ще й з різницею в 2+ голи, віриться мало. А ось якщо Франція виграє у Португалії в три і більше голи, тоді португальці матимуть -2 і 3 очки і виявляться нижче України.

Щоб пройти далі Україні потрібно, щоб дві збірні, які посіли треті місця у своїх групах, були нижчими. У такому випадку українці пройдуть в 1/8 фіналу, де зіграють або з переможцем групи E, або - групи F (точний суперник буде залежати від того, з яких груп пройдуть треті команди).