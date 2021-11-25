ru ua
Чт, 25 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна висловила протест через відправлення Росією в ОРДЛО чергових "гуманітарних конвоїв"

Новость на русском →
Київ, Четвер 25 листопада 2021 18:04
Україна висловила протест через відправлення Росією в ОРДЛО чергових "гуманітарних конвоїв" Фото: МЗС України направив ноту протесту Росії через чергові "гумконвої" (РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство закордонних справ України направило Росії ноту протесту у зв'язку з продовженням практики направлення в ОРДЛО так званих "гуманітарних конвоїв". Незаконне переміщення відбулося через російські прикордонні пункти пропуску "Донецьк" і "Матвєєв Курган".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України.

Відзначається, що 25 листопада російська сторона в черговий раз проігнорувала неодноразові застереження України і з порушенням законодавства країни, незаконно направила на тимчасово окуповані території в Донецькій і Луганській областях (ОРДЛО) 104-й так званий "гуманітарний конвой".

Переміщення автомобільних колон відбулося через непідконтрольну Україні ділянку кордону - російські прикордонні пункти пропуску "Донецьк" і "Матвєєв Курган".

"У зв'язку з цим МЗС України направило російському зовнішньополітичному відомству ноту протесту з вимогою до РФ припинити вчинення протиправних дій проти суверенітету нашої держави і неухильно дотримуватися міжнародного права і законодавства України", - йдеться в повідомленні міністерства.

Нагадаємо, раніше делегація України в ОБСЄ повідомила про перекидання Росією на Донбас десятків вагонів і вантажних автомобілів з паливом, боєприпасами і озброєннями.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС Донбас Російська Федерація Гуманітарна допомога
NEWS
Україна закликає Німеччину відмовитися від газу з РФ у разі нової агресії, - посол
Україна закликає Німеччину відмовитися від газу з РФ у разі нової агресії, - посол
DAILY
Спадщина Меркель. Чого чекати Україні від нового уряду Німеччини
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Спадщина Меркель. Чого чекати Україні від нового уряду Німеччини