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Коли Україна виконає умови ЄС щодо членства: Стефанішина назвала терміни

Фото: Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українське керівництво планує виконати основні умови Єврокомісії для вступу в ЄС до кінця 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної під час брифінгу.

"Сім пунктів, які визначила Єврокомісія, вони не є абсолютно складними чи невиконаними для України. Кожен з них служить інтересам України. Ми сконцентруємось на тому, щоб їх реалізувати... Цей процес ми плануємо завершити до кінця року", - наголосила вона.

За її словами, більшість умов, які стосуються змін у законодавстві та реалізації технічних завдань, вдасться реалізувати швидше.

Також вона додала, що наприкінці 2022 року ЄК складе звіт щодо прогресу України у виконанні головних семи пунктів.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що країни ЄС мають намір надати Україні статусу кандидата на вступ 23-24 червня.

Більше про надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС можете дізнатись у матеріалі РБК-Україна "Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що далі".

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ЕвросоюзУкраїнаОльга СтефанішинаВступ в ЄС