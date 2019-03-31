Україна через вибори посилила морську охорону

Фото: морська охорона (dpsu.gov.ua)

Вибори в Україні супроводжуються посиленими заходами безпеки

У день виборів в Україні для патрулювання Чорного і Азовського морів, а також річки Дунай додатково призначили вісім тактичних груп морської охорони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Повідомляється, що присутність морської охорони посилили додатковим корабельно-катерним складом. Прикордонники посилили заходи безпеки для оперативного виявлення та відстеження обстановки навколо стратегічних об'єктів (портів і нафтових терміналів), щоб попередити провокації та диверсії, у тому числі в день виборів президента.

Уточнюється, що розподіл сил і засобів сплановано таким чином, що кожен військовослужбовець зможе скористатися правом на волевиявлення.

Фото: морська охорона (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше у Міністерстві внутрішніх справ назвали найбільш часті порушення з початку виборів. Зокрема, з ранку в основному фіксується незаконна агітація та підкуп виборців.

До цього у міністерстві повідомили, що на лінії розмежування на Донбасі охорону виборчих дільниць для голосування на виборах президента України забезпечують понад 260 поліцейських.