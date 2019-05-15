Україна вводить спецмито на всі товари з Росії

Україна у відповідь на економічні санкції Росії вводить спеціальне мито на всі товари з цієї країни. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, спеціальне мито вводиться на всі російські товари, крім групи чутливого імпорту - вугілля, кокс, бензин, скраплений газ та фармацевтична продукція. Таким чином, з 1 серпня 2019 при ввезенні на митну територію України з російських товарів буде стягуватись додаткове мито у відсотках до митної вартості товарів за визначеними ставками.

Сплачене спеціальне мито буде акумулюватися у спеціальному фонді державного бюджету і використовуватися для фінансування імпортозаміщення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна розширила ембарго на російські товари. Таким чином, обмежено імпорт цементу і фанери з РФ.

Зазначимо, в грудні Кабінет міністрів продовжив мита на імпорт товарів з Росії до кінця 2019 року. Передбачається, що продовження мит буде сприяти економічній протидії Російської Федерації та забезпеченню захисту національних інтересів.