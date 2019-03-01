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Набули чинності поїздки до Грузії за ID-паспортами

Новини » Суспільство    01.03.2019 - 09:53
Набули чинності поїздки до Грузії за ID-паспортами
Ілюстративне фото (УНІАН)

Власники ID-паспортів можуть без закордонного паспорта відвідувати Грузію

Сьогодні, 1 березня 2019 року, для громадян України набули чинності поїздки до Грузії за внутрішніми паспортами у вигляді ID-карт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Міністерства закордонних справ.

Зокрема, 1 березня набула чинності оновлена угода між Кабінетом міністрів України та урядом Грузії про взаємне скасування візових вимог. На додаток до існуючого безвізового режиму вводяться взаємні поїздки на підставі внутрішніх паспортів у формі картки (ID), які містять безконтактний електронний носій.

Набули чинності поїздки до Грузії за ID-паспортами

 

Таким чином, власникам внутрішніх ID-паспортів для відвідування Грузії не обов'язково мати при собі закордонний паспорт.

Нагадаємо, вчора спікер МЗС Катерина Зеленко заявила, що Україна може скасувати безвізовий режим з Ізраїлем. Таке рішення можуть прийняти у разі, якщо права українських туристів будуть систематично порушуватися на кордоні.

Раніше РБК-Україна писало, що скасування статті про незаконне збагачення може вплинути на безвізовий режим з Європейським союзом.

 

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