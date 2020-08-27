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МЗС України направив ноту протесту Росії через візит Путіна до Криму

Київ, Четвер 27 серпня 2020 20:08
МЗС України направив ноту протесту Росії через візит Путіна до Криму
Фото: МЗС України (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністерство закордонних справ України передало ноту протесту Російській Федерації у зв'язку з візитом російського президента в Крим. Візит Путіна на кримський півострів розпочався 27 серпня.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

У відомстві відзначили, що розглядають цей візит, як і всі попередні поїздки російських чиновників в Крим, як грубе порушення Росією державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічне і демонстративне нехтування російською стороною загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права, зокрема Статуту ООН, резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, зобов'язаннями РФ щодо двосторонніх і багатосторонніх договорів, учасниками яких є Україна та Російська Федерація

"Будівництво дороги, як і будь-які інші дії окупаційної влади, жодним чином не можуть змінити конституційно закріплений статус Автономної Республіки Крим і міста Севастополь як невід'ємної частини території України в її міжнародно визнаних кордонах", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що Україна буде послідовно працювати над розширенням національних і міжнародних санкцій щодо фізичних і юридичних осіб, причетних до протиправної діяльності на тимчасово окупованих територіях АР Крим і Севастополь.

Нагадаємо, 27 серпня Володимир Путін приїхав у Крим для відкриття нової траси Таврида, яка з'єднує Керч і Севастополь.

Раніше повідомлялося, що Україна висловила протест МЗС Росії через відправку на Донбас "гумконвою".

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