Україна ввела санкція проти "представництв" Криму і "ДНР" у Франції
Президент України Володимир Зеленський ввів в дію санкції Ради національної безпеки і оборони проти "представників" окупаційної влади "Донецької народної республіки" і Криму у Франції. Відповідний указ був підписаний 23 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.
Зокрема, до списку санкцій потрапили:
- неприбуткова організація "Офіційний репрезентаційний центр Донецької народної республіки у Франції",
- неприбуткова організація "Асоціація представництво Донецької народної республіки у Франції",
- неприбуткова організація "Асоціація Франція - Крим".
Так, на території Украині будуть заблоковані активи організацій, також вони не зможуть вивести свої капітали за межі країни. Також буде припинено виконання економічних і фінансових зобов'язань.
Також під українські санкції потрапили:
- Фаяр Жераль-Юбер - засновник неприбуткової організації "Офіційний репрезентаційний центр Донецької народної республіки у Франції"
- Неан Крістель - "Міжнародний прес-центр Doni".
Їх активи на території України будуть заблоковані, також їм буде заборонено виводити капітал за межі країни, також будуть припинені виконання економічних і фінансових зобов'язань.
Санкції будуть діяти три роки.