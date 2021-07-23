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Україна ввела санкція проти "представництв" Криму і "ДНР" у Франції

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П'ятниця 23 липня 2021 21:27
Україна ввела санкція проти "представництв" Криму і "ДНР" у Франції Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію санкції Ради національної безпеки і оборони проти "представників" окупаційної влади "Донецької народної республіки" і Криму у Франції. Відповідний указ був підписаний 23 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Зокрема, до списку санкцій потрапили:

  • неприбуткова організація "Офіційний репрезентаційний центр Донецької народної республіки у Франції",
  • неприбуткова організація "Асоціація представництво Донецької народної республіки у Франції",
  • неприбуткова організація "Асоціація Франція - Крим".

Так, на території Украині будуть заблоковані активи організацій, також вони не зможуть вивести свої капітали за межі країни. Також буде припинено виконання економічних і фінансових зобов'язань.

Також під українські санкції потрапили:

  • Фаяр Жераль-Юбер - засновник неприбуткової організації "Офіційний репрезентаційний центр Донецької народної республіки у Франції"
  • Неан Крістель - "Міжнародний прес-центр Doni".

Їх активи на території України будуть заблоковані, також їм буде заборонено виводити капітал за межі країни, також будуть припинені виконання економічних і фінансових зобов'язань.

Санкції будуть діяти три роки.

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