Украина ввела санкция против "представительств" Крыма и "ДНР" во Франции

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны против "представителей" оккупационных властей "Донецкой народной республики" и Крыма во Франции. Соответсвующий указ был подписан 23 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента .

В частности, в санкционный список попали:

неприбыльная организация "Официальный репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции",

неприбыльная организация "Ассоциация представительство Донецкой народной республики во Франции",

неприбыльная организация "Ассоциация Франция - Крым".

Так, на территории Украині будут заблокированы активы организаций, также они не смогут вывести свои капиталы за пределы страны. Также будет приостановлено исполнения экономических и финансовых обязательств.

Также под украинские санкции попали:

Фаяр Жераль-Юбер - основатель некоммерческой организации "Официальный репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции"

Неан Кристель - "Международный пресс-центр Doni".

Их активы на территории Украины будут заблокированы, также им будет запрещено выводить капитал за пределы страны, также будут приостановлены исполнения экономических и финансовых обязательств.

Санкции будут действовать три года.