Україна ввела санкції проти австрійської компанії за будівництво опери в Криму

Рішення про введення санкцій проти Coop Himmelb прийняла Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) 30 грудня 2021 року. Згідно з ним, санкції спрямовані проти деяких осіб, які займають керівні посади в компанії.
До "чорного списку" України потрапили 6 австрійців. Серед них:
Крігер Гаральд (Krieger Harald), який з 12 грудня 2006 р. виконує обов'язки довіреної особи архітектурного бюро COOP HIMMELB (L)AU Wolf D. з необмеженими повноваженнями
на укладення торгових угод.
Шмідбаур-Фолк Каролін (Schmidbauer-Volk Karolin). З 1992 р. практикує архітектуру на міжнародному рівні в архітектурному бюро COOP HIMMELB(L)AU в офісах компанії в Відні (Австрія), Гвадалахарі (Мексика) і Лос-Анджелесі (США). З 1995 року є ліцензованим архітектором у Німеччині, з 2018 року - в Австрії. З 1996 р. партнер COOP HIMMELB(L)AU. На сьогодні виконує обов'язки дизайнерського партнера і керівника з питань досліджень компанії. Очолює офіс компанії в м. Лос-Анджелес (США).
Відповідає за дизайн всіх архітектурних проектів, що розробляються COOP HIMMELB (L)AU Wolf D. Prix &Partner ZT GmbH.