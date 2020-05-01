Україна ввела з 1 травня спецмито на імпорт російського вугілля

Кабінет міністрів ввів спеціальне мито на імпорт російського вугілля на рівні 65%. Постанова уряду від 15 квітня 2020 року №301 набула чинності з 1 травня 2020 року.

Згідно з документом, мито не поширюється на антрацит (УКТЗЕД 2701 11 00 00) незалежно від мети імпорту, бітумінозне, коксівне та іншого вугілля (УКТЗЕД 2701121000, 2701129000, 2701190000) для використання у металургійній та коксохімічній промисловості.

Крім того, в перелік винятків потрапило бітумінозне, коксівне та іншого вугілля (з виходом летких речовин у перерахунку на суху безмінеральную основу до 35%) для використання у виробництві електричної і теплової енергії.

Зазначимо, раніше передбачалося, що мито буде введено з 15 квітня. Однак під час засідання уряду 15 квітня було підтримано пропозицію перенести введення мита на 1 травня. Крім того, доповнено перелік марок вугілля, на які не поширюється мито.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) заборонила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, які не є учасниками Енергетичного Співтовариства.

Відзначимо, в лютому на Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі президент Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні у вугільній галузі України немає місця імпорту. Він уточнив, що компанії не можуть імпортувати вугілля з тих країн, які закривають свої ринки для української продукції.