Україна введе систему контролю над іноземними інвестиціями в ОПК, - МЗС

В Україні приступили до розробки системи контролю над іноземними інвестиціями в оборонно-промисловому комплексі (ОПК) після ситуації, що склалася з продажем підприємства "Мотор Січ". Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За словами представника МЗС, українське Міністерство економіки у співпраці з американськими партнерами розробляє систему контролю над іноземними інвестиціями в ОПК.

"З огляду на відому ситуацію, пов'язану з підприємством "Мотор Січ", на порядок денний вийшло питання введення в Україні системи контролю іноземних інвестицій, особливо в оборонній галузі. Це новий тренд, який виник буквально в останні місяці, і тут теж Міністерство економіки працює з американськими партнерами для того, щоб втілити у нас таку систему", - розповів він.

Божок зазначив, що планується створити орган, схожий на Державну службу експортного контролю, але, який відповідатиме лише за частину, що стосується іноземних інвестицій в ОПК.

"Хочу зазначити, що ми тут йдемо навіть трохи попереду ЄС, оскільки ЄС раптом відчув ту саму проблему, і вони тільки зараз почали замислюватися, що їм це треба робити", - додав Божок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що держконцерн "Укроборонпром" може потрапити під американські санкції через продаж підприємства "Мотор Січ" китайським компаніям Skyrizon і Xinwei. При такому сценарії інші українські підприємства і банки, які фінансують концерн, теж опиняться під санкціями.