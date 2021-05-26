Україна запровадить санкції проти 11 акторів РФ і закличе Захід до аналогічного кроку

"За поданням Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Міністерства культури та інформаційної політики, Кабінет міністрів України схвалив та має протягом трьох днів внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозицію щодо застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів строком на 3 роки до 11 громадян РФ", - йдеться в повідомленні.

Мова йде про наступних діячів культури та мистецтва РФ:

1. Вдовіченков Володимир Володимирович

2. Епплє Жанна Володимирівна

3. Кабо Ольга Ігорівна

4. Орлов Дмитро Анатолієвич

5. Петров Олександр Андрійович

6. Пронін Євгеній Сергійович

7. Сланевська Анастасія Володимирівна

8. Стичкін Євгеній Олексійович

9. Сумішевський Ярослав Олександрович

10. Трубінер Павло Костянтинович

11. Чадов Олексій Олександрович

"Проект акта розроблено в ініціативному порядку, за результатами опрацювання відомостей, наведених у листі Головного управління Служби безпеки України в АР Крим. Встановлені громадяни виступають порушниками порядку в‘їзду та виїзду на тимчасово окуповану територію України - АР Крим та м. Севастополь, з огляду на характер своєї публічної діяльності, здійснюють деструктивні дії на шкоду національним інтересам і безпеці Українського народу шляхом реалізації спроб формування відповідної суспільної думки", - йдеться в документі.

Запропонований пакет санкцій передбачає відмову росіянам в наданні та скасування, а також застосування інших заборон в'їзду на територію України.

"Після прийняття відповідного рішення РНБО та набуття ним чинності, Міністерство закордонних справ має проінформувати про це рішення компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Канади та інших держав з метою розгляду ними питання щодо запровадження аналогічних обмежувальних заходів", - зазначили в прес-службі.

У відомстві пояснили, що для росіян, які бажають в'їхати на територію окупованого Криму, є законний спосіб.

"Ці діячі "культури" нехтують законами нашої держави, нехтують міжнародним правом. Якщо їм хочеться до українського Криму чи то на відпочинок, чи то поспівати, варіант один: через один з трьох КПВВ перетнути адмінмежу і потрапити на територію Українського півострова, дотримуючись норм українського законодавства", - наголосив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ігор Яременко.

"Коли під маскою культури приховується відверта зневага до суверенітету та територіальної цілісності України, йдеться не про діячів культури, а про діячів кремлівської пропаганди, до яких мають бути застосовані жорсткі санкції з боку нашої держави", - відзначив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.