Україна шкодить собі жорсткою політикою щодо жителів ОРДЛО, - посол Німеччини

Посли Німеччини і Франції розкритикували ставлення Києва до жителів окупованого Донбасу

Украина сама себе вредит жесткой и бескомпромиссной политикой по отношению к жителям оккупированного Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью послов Германии Эрнста Райхеля и Франции Изабель Дюмон "Европейской правде".

По его словам, Украине следует готовить жителей оккупированного Донбасса к тому дню, когда станет возможным возврат этих районов.

"Дать им почувствовать, что они для Украины - свои. Украина вредит сама себе, когда выбирает жесткую и бескомпромиссную политику по отношению к людям - подчеркну, простых людей, а не тех, кто провозгласил себя властью на тех территориях", - отметил Райхель.

В то же время посол Франции Изабель Дюмон добавила, что жители оккупированного Донбасса - тоже украинцы.

"И если они почувствуют, что их считают иностранцами - это не поможет вам вернуть свои территории. Да что там, это уже вредит! Шаг за шагом эти люди все меньше чувствуют себя гражданами Украины. Но этот процесс еще можно развернуть", - подчеркнула она.

Райхель добавил, что украинцы по ту сторону контактной линии являются жертвами конфликта и заслуживают внимания украинского государства.

"Другой пример - как государство обращается с теми, кто хочет забрать свою пенсию. Ситуация с ними могла бы быть намного лучше. Да, Украине пришлось бы нести больше расходов - но вы бы выиграли гораздо больше, завоевав доверие людей "по ту сторону"…В конце концов, есть же гуманитарные мотивы! Если люди целый день стоят на морозе в очереди на КПП только для того, чтобы получить свою пенсию - это точно не позволит им поверить в лучшую жизнь в Украине", - отметил он.

Напомним, в ноябре ООН призвала Украину возобновить выплату пенсий в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Ранее также сообщалось, что Красный Крест готов помогать в выплате пенсий на оккупированном Донбассе.