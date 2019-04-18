Ілюстративне фото (menr.gov.ua)

Україна опустилася на сходинку нижче у рейтингу свободи преси

Ситуація зі свободою слова в Україні погіршилась у зв'язку з насильством проти журналістів-розслідувачів та війной на Донбасі. Про це свідчать дані щорічного індексу свободи ЗМІ у світі станом на 2019 рік, оприлюдненого 18 квітня Міжнародною правозахисною організацією "Репортери без кордонів", повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Згідно з рейтингом, Україна посіла 102 місце, що на одну позначку нижче порівняно з торішнім показником.

Правозахисники вважають, що найбільшими викликами для свободи слова в Україні залишаються такі проблемні явища, як стеження чи перешкоджання в роботі журналістів-розслідувачів із застосуванням насильства.

Крім того, "Репортери без кордонів" наголосили, що негативно на ситуацію зі свободою слова в країні позначається й війна на Донбасі. Ще одним явищем, що не полегшує роботу ЗМІ в Україні, є факт дедалі частішої відмови у в'їзді для закордонних журналістів, йдеться у звіті.

На першому місці в індексі свободи ЗМІ опинилася Норвегія. Ця країна вже втретє поспіль посіла чільне місце в щорічних рейтингах "Репортерів без кордонів" щодо свободи преси.

Нагадаємо, відповідно до результатів опитування КМІС, у березні 2019 року третина (33,9%) громадян вважали, що в Україні відбувається наступ на свободу слова. При цьому, за даними соціологів, у вересні 35,4%громадян вважають, що "в Україні занадто багато прокремлівських пропагандистських ЗМІ, а держава й суспільство на це слабко реагують".