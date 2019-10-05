Україна повертає загін морської охорони на Дунай

В Ізмаїлі Одеської області розпочато заходи із розгортання загону морської охорони. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

За даними прес-служби, корабельно-катерний склад Ізмаїльського загону морської охорони складатиметься з бойових одиниць різних проектів. Вже призначений командир загону - капітан 1 рангу Олег Шикша, який керував штабом Маріупольського загону морської охорони у 2015-2017 роках.

Кораблі забезпечуватимуть охорону державного кордону на річковій ділянці та в частині Чорного моря, які входитимуть у зону відповідальності загону.

"Новостворений Ізмаїльський загін морської охорони розпочне повноцінно функціонувати вже найближчим часом", - йдеться в повідомленні.

Як нагадали у прес-службі, у лютому 1996 року на базі бригади річкових кораблів ВМС Збройних сил України була сформована Ізмаїльська окрема бригада прикордонних сторожових кораблів (БРСКР). Кораблі та катери щодня виконували завдання з охорони державного кордону України на Дунаї – від стику кордонів трьох держав (України, Молдови та Румунії) до виходу в Чорне море.

На початку 2000-их Ізмаїльська БРСКР була розформована. Її кораблі та катери увійшли до складу Одеського загону Морської охорони. Потім був створений Ізмаїльський загін морської охорони, який існував до 2011 року. В рамках однієї з реформ служби Ізмаїльський загін морської охорони був розформований. І вже у 2019 році Кабінет міністрів України своїм розпорядженням утворив Ізмаїльський загін морської охорони Державної прикордонної служби України.

Нагадаємо, у вересні 2019 року у гирлі річки Дунай відбулося двостороннє українсько-румунське навчання "Ріверайн-2019".

Як повідомляло РБК-Україна, в Одеській області 30 серпня відбулись випробування модернізованих ракет реактивної системи залпового вогню "Вільха-М" із збільшеною дальністю ураження. Ракети повинна взяти на озброєння українська армія.