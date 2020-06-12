У Кабміні розповіли, в які країни дозволять в'їзд українцям

У Міністерстві інфраструктури уточнили перелік країн, куди зможуть відправитися українці. З 15 червня поновлюється міжнародне авіасполучення.

Про це глава МІУ Владислав Криклій написав у своєму Telegram.

Зокрема, для українців передбачили в'їзд в Албанію і США без обмежень на кордоні і без тестування, для прибулих до Великобританії - карантин 14 днів.

При цьому в Туреччину в'їзд буде без обмежень на кордоні, а тестування - по прибуттю.

Також з 27 червня дозволять в'їзд у Туніс з тестуванням після прибуття.

"Буде розглянута можливість відкриття кордонів після поліпшення епідситуації в Україні: Кіпр, Чорногорія - перегляд раз в тиждень Грузія, Греція - з 1 липня", - зазначив Криклій.

Нагадаємо, в Україні для іноземців планується відкрити аеропорти з 15 червня.

Як писало РБК-Україна, Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість проводити туристам в аеропортах тести на коронавірус.