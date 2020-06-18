Україна відновлює експорт електроенергії в Росію та Білорусь

Україна в червні відновить експорт електричної енергії в Росію і Білорусь. Перший аукціон за відповідними напрямами запланований на 18 червня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби "Укренерго".

Повідомляється, що компанія відновлює проведення місячних і добових аукціонів з розподілу доступу до пропускної спроможності за напрямами Україна - Росія та Україна - Білорусь.

"Зокрема, 18 червня буде проведено добовий аукціон за відповідними напрямами з датою поставки електроенергії 20 червня, а дата місячного аукціону з розподілу пропускної здатності на липень - 22-23 червня", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, буде відновлено експорт електроенергії з торгової зони України до країн, які не є членами Енергетичного співтовариства (Росія та Білорусь).

Нагадаємо, у квітні Україна обмежила імпорт електроенергії з Росії і Білорусі на період карантину та протягом 30 днів після його скасовування.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що уряд веде переговори про збільшення можливостей експорту електроенергії