Україна може відновити авіасполучення з Туркменістаном

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що Україна зацікавлена ​​у відновленні повітряного сполучення з Туркменістаном. Про це він наголосив під час зустрічі з надзвичайним і повноважним послом Туркменістану в Україні Тойли Атаєвим.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України.

За словами Владислава Криклія, українська сторона готова провести консультації у форматі відеоконференції з метою обговорення з керівниками "Туркменських авіаліній" щодо відновлення авіасполучення.

Як зазначається, сторони обговорили можливість відновлення прямого пасажирського авіасполучення і транспортного сполучення для нарощування темпів торгівлі між країнами.

Також Тойли Атаєв зазначив, що Туркменістан зацікавлений у співпраці та залученні українських компаній для відбудови економічних відносин.

Нагадаємо, Україна відновлює авіасполучення з іншими країнами, однак більшість популярних напрямків досі закриті для туристів.

Зазначимо, Міністерство охорони здоров'я оновило список країн "червоної зони", зокрема, в список потрапила Болгарія.