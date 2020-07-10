ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Україна може відновити авіасполучення з Туркменістаном

П'ятниця 10 липня 2020 16:01
Україна може відновити авіасполучення з Туркменістаном
Фото: літак (Pixabаy)
Автор: Андрій Козловський

Сторони обговорили авіасполучення

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що Україна зацікавлена ​​у відновленні повітряного сполучення з Туркменістаном. Про це він наголосив під час зустрічі з надзвичайним і повноважним послом Туркменістану в Україні Тойли Атаєвим.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України.

За словами Владислава Криклія, українська сторона готова провести консультації у форматі відеоконференції з метою обговорення з керівниками "Туркменських авіаліній" щодо відновлення авіасполучення.

Як зазначається, сторони обговорили можливість відновлення прямого пасажирського авіасполучення і транспортного сполучення для нарощування темпів торгівлі між країнами.

Також Тойли Атаєв зазначив, що Туркменістан зацікавлений у співпраці та залученні українських компаній для відбудови економічних відносин.

Нагадаємо, Україна відновлює авіасполучення з іншими країнами, однак більшість популярних напрямків досі закриті для туристів.

Зазначимо, Міністерство охорони здоров'я оновило список країн "червоної зони", зокрема, в список потрапила Болгарія.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України МІУТуркменистан
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся