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Украина может возобновить авиасообщение с Туркменистаном

Пятница 10 июля 2020 16:01
Украина может возобновить авиасообщение с Туркменистаном
Фото: самолет (Pixabаy)
Автор: Андрей Козловский

Стороны обсудили авиасообщение

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Украина заинтересована в возобновлении воздушного сообщения с Туркменистаном. Об этом он заявил во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Туркменистана в Украине Тойли Атаевым.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

По словам Владислава Криклия, украинская сторона готова провести консультации в формате видеоконференции с целью обсуждения с руководителями "Туркменских авиалиний" по восстановлению авиасообщения.

Как отмечается, стороны обсудили возможность возобновления прямого пассажирского авиасообщения и транспортного сообщения для наращивания темпов торговли между странами.

Также Тойли Атаев отметил, что Туркменистан заинтересован в сотрудничестве и привлечении украинских компаний для восстановления экономических отношений.

Напомним, Украина возобновляет авиасообщение с другими странами, однако большинство популярных направлений до сих пор закрыты для туристов.

Отметим, что Министерство здравоохранения обновил список стран "красной зоны", в частности, в список попала Болгария.

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