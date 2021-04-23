Україна відновить втрачений через COVID-19 потенціал за 2-3 роки, - консенсус-прогноз

На думку експертів, темпи економічного зростання України ставитимуть 3,5% у 2023 році та 3,9% у 2024 році.

"Для відновлення втраченого потенціалу під час пандемії COVID-19 Україні необхідно від 2-х до 3-х років", - йдеться в документі.

В умовах виходу на траєкторію зростання поступово збільшуватиметься потреба у робочій силі і рівень безробіття знижуватиметься, але не вийде на допандемічний рівень (консенсусна оцінка на 2021 рік збереглася на рівні попередньої і становила 9,2%, на 2022 рік - дещо підвищилася до 8,7% на відміну від попередніх 8,5%).

Консенсусна оцінка інфляції (у розрахунку грудень до грудня) на 2021 рік становить 7,4% проти 6,0% (попередньої оцінки консенсус-прогнозу), на 2022 рік - 6,6% на відміну від 6,0% відповідно. Інфляція повернеться до цільових орієнтирів НБУ (5,7% у 2023 році та 5,1% у 2024 році), йдеться в документі.