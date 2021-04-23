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Украина восстановит утраченный из-за COVID-19 потенциал за 2-3 года, - консенсус-прогноз

Автор: Александр Белоус

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2021 году ожидается на уровне 4,1%. Однако во время пандемии Украина потеряла возможности и экономика сократилась в 2020 году на 4,0% вместо ожидаемого роста.

Об этом говорится в выпуске консенсус-прогноза "Влияние COVID-19 на экономику и общество страны: итоги 2020 года и вызовы и угрозы постпандемичного развития", который обнародован на сайте Минэкономики.

По мнению экспертов, темпы экономического роста Украины будут составят 3,5% в 2023 году и 3,9% в 2024 году.

"Для восстановления утраченного потенциала во время пандемии COVID-19 Украине необходимо от 2-х до 3-х лет", - говорится в документе.

В условиях выхода на траекторию роста постепенно будет увеличиваться потребность в рабочей силе и уровень безработицы будет снижаться, но не выйдет на допандемічний уровень (консенсусная оценка на 2021 год сохранился на уровне предыдущей и составляла 9,2%, на 2022 год - несколько повысилась до 8,7% в отличие от предыдущих 8,5%).

Консенсусная оценка инфляции (в расчете декабрь к декабрю) на 2021 год составляет 7,4% против 6,0% (предварительной оценки консенсус-прогноза), на 2022 год - 6,6% в отличие от 6,0% соответственно. Инфляция вернется к целевым ориентирам НБУ (5,7% в 2023 году и 5,1% в 2024 году), говорится в документе.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на уровне 4,0%. Экономика Украины лишь частично восстановится после падения в 2020 году на 4,2%.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров одобрил Прогноз экономического и социального развития Украины на 2021 - 2023 годы. По базовому сценарию прогнозируется рост ВВП на уровне 4,6% в 2021 году, на 4,3% в 2022 году, на 4,7% - в 2023 году.

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Новости Украины прогнозэкономикапандемия
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