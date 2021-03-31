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Україна знову зіграла внічию у відборі на ЧС-2022. Тепер з Казахстаном

Автор: Ігор Литвиненко

Збірна України з футболу не зуміла вдома переграти Казахстан - 1:1. У перших трьох турах відбору на Чемпіонат світу-2022 українці здобули три нічиї з ідентичними рахунками.

Детальніше про матч - у матеріалі РБК-Україна.

Тренерський склад значно перетасував склад, випустивши зі старту відразу шість нових гравців - Трубін, Кривцов, Михайличенко, Сидорчук, Шапаренко та Мораєс змінили Бущана, Забарного, Миколенка, Макаренка і Зубкова. Свої місця в стартовому складі зберегли Матвієнко, Караваєв, Малиновський, Зінченко і Яремчук.

З самого початку поєдинку українці взяли м'яч під контроль і приступили до розкриття оборони Казахстану. І вже на 13-й хвилині "жовто-сині" ключик трохи не підібрали. Зінченко прихованим пасом вивів Мораєса на хорошу позицію, але Жуніор пробити як слід не зміг. А ще через три хвилини Мораєс мав ще один шанс відзначитися. Після подачі з флангу від Малиновського бразильський українець в дотик пробивав по воротах, але м'яч пройшов трохи повз.

Але все ж українці домоглися свого. На 20-й хвилині казахи обрізалися на своїй половині, м'яч перехопив Зінченко, простягнув до штрафного і відпасував на Яремчука. Той в дотик обвідним ударом послав круглого у сітку - 1:0.

Далі українці могли зміцнювати свою перевагу, але до кінця першої половини рахунок так і не змінився. Свої можливості втратили Яремчук, Мораес і Кривцов.

Друга половина продовжилася за сценарієм першого тайму. Українці на старті другого тайму могли забивати мінімум двічі - свої моменти не реалізували Яремчук та Мораєс. А далі, чи не вперше, відповіли казахи. Та так, що рахунок у матчі став рівним. Мужиков на 59-й хвилині отримав м'яч на куті штрафного і в дотик обвідним ударом вразив ворота Трубіна - 1:1.

Українці змогли прийти в себе лише хвилин через десять. Реальний шанс змарнував Зубков, який вийшов на зміну. Малиновський розрізав увесь захист і вивів вінгера "Ференцвароша" на ударну позицію, але той переграти кіпера казахів з меж карного майданчику не зміг.

На останній хвилині основного часу українці могли сподіватися на пенальті - центрбек казахів клав руки на Довбика, який впав у штрафному. Але рефері не вгледів порушення. А вже на 90+3 хвилині Довбик відмінно розібрався у штрафному з захисником казахів і потужно пробив по воротах, але на місці був кіпер Казахстану.

В підсумку третя нічия підопічних Шевченка і лише три очки. Франція свій матч проти Боснії виграла і тепер має 7 балів.

Нагадаємо, в першому матчі відбору на ЧС-2022 Україна на виїзді здобула нічию у Франції - 1:1.

У другому турі українці вдома не змогли втримати переможний результат, зігравши внічию з фінами 1:1.

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