Оголошена заявка збірної України на матч проти Казахстану
Сьогодні збірна України зіграє третій матч відбору на Чемпіонат світу-2022 проти Казахстану. Наставник "жовто-блакитних" Андрій Шевченко не включив в заявку на матч трьох гравців.
На сьогоднішній матч у заявку потрапили 23 футболісти:
Воротарі - Георгій Бущан ("Динамо"), Андрій Пятов і Анатолій Трубін (обидва "Шахтар")
Захисники - Едуард Соболь ("Брюгге"), Ілля Забарний, Олександр Сирота, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик (усі - "Динамо"), Сергій Кривцов і Микола Матвієнко (обидва "Шахтар"), Богдан Михайличенко ("Андерлехт")
Півзахисники - Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко (усі "Динамо"), Руслан Малиновський і Віктор Коваленко (обидва "Аталанта"), Марлос ("Шахтар"), Євген Макаренко ("Кортрейк), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті"), Олександр Зубков ("Ференцварош")
Нападники - Роман Яремчук ("Гент", Артем Довбик ("Дніпро-1"), Жуніор Мораєс ("Шахтар")
В остаточну заявку не потрапили воротарі Дмитро Резник і Андрій Лунін, а також захисник Юхим Конопля.
Матч з Казахстаном українці проведуть в жовтому комплекті форми. Поєдинок розпочнеться о 21:45 в Києві на НСК "Олімпійський". Матч пройде без глядачів.
Нагадаємо, після перших двох турів українці мають в активі два очки і ділять друге місце в групі з Фінляндією. Лідирує Франція.
Зазначимо, у першому матчі відбору на ЧС-2022 Україна на виїзді здобула нічию у Франції - 1:1.
Потім з таким же рахунком українці вдома зіграли проти фінів, пропустивши на останній мине основного часу.