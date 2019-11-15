Україна не втручалася у вибори президента США, - Йованович

Україна не втручалася у виборчий процес у Сполучених Штатах Америки в 2016 році, як стверджує президент Дональд Трамп. Про це заявила колишній посол США в Україні Марі Йованович під час публічних слухань в Конгресі у справі про імпічмент.

За словами Йованович, американське посольство не виявило жодного факту впливу України на президентські вибори у США в 2016 році. Вона додала, що розвідувальна спільнота США також "остаточно визначила", що ті, хто намагався втручатися у вибори, були виключно з Росії.

Крім того, екс-посол виступила проти твердження Трампа, що колишній віце-президент США Джо Байден працював в Україні в особистих інтересах за часів адміністрації президента Барака Обами. Йованович наголосила, що Байден проводив "офіційну політику США".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Трамп скаржився колишньому спецпредставнику Держдепу в Україні Курту Волкеру про можливу втручання в президентські вибори в 2016 році з боку України.

Також РБК-Україна писало, що твердження про те, що Україна втручалася в американські вибори, активно просував керівник передвиборчого штабу Республіканської партії Пол Манафорт. Він стверджував, що саме Україна втручалася у вибори, а не Росія.