Україна не бачить від РФ конструктивності, щоб оживити нормандський формат, - Кулеба

Російська Федерація не проявляє ніякої конструктивності, щоб оживити нормандський формат. Досі немає значимого прогресу в питанні миру на Донбасі.

Про це написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Twitter.

За його словами, на цьому тижні в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі поранення отримали дев'ять українських солдатів.

"Разом з партнерами Україна прагне оживити нормандський формат і досягти миру, але поки не бачить ніякої взаємної конструктивності з російської сторони. На цьому тижні не менше 9 українських солдатів були поранені на лінії фронту. На щастя, ніхто не загинув у бою", - написав Кулеба.

Раніше глава Офісу президента Андерй Єрмак розраховує, що зустріч лідерів держав нормандського формату відбудеться в 2020 році.

глава МЗС Дмитро Кулеба повідомляв, що Україна готова піти на компроміси для повернення територій Донбасу і Криму.

Крім цього Кулеба назвав головною "червоною лінією" в переговорах по Донбасу - прямий діалог з бойовиками.