Україна відновила контроль на ділянці кордону 1200 км, - ДПСУ

Українські захисники повернули під контроль близько 1200 км кордону. Більшість цієї ділянки - це межа з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг директора департаменту охорони державного кордону Адміністрації ДПСУ Леоніда Барана.
За його словами, на кордоні з Росією залишається напружена ситуація. Ворог постійно обстрілює звільнені прикордонні населені пункти в Сумській та Чернігівській областях.
Проте Україні вдалося повернути контроль над 1200 км кордону. При цьому дві третини з цієї ділянки - це кордон з Росією.
Нагадаємо, сьогодні російська армія в черговий раз обстріляла позиції прикордонників з мінометів у Чернігівській області.
Також учора ввечері російські війська обстріляли межуючі з РФ райони Сумської та Чернігівської області.
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