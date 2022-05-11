RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна відновила контроль на ділянці кордону 1200 км, - ДПСУ

Фото: Україна повернула контроль над 1200 км кордону (president gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники повернули під контроль близько 1200 км кордону. Більшість цієї ділянки - це межа з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг директора департаменту охорони державного кордону Адміністрації ДПСУ Леоніда Барана.

За його словами, на кордоні з Росією залишається напружена ситуація. Ворог постійно обстрілює звільнені прикордонні населені пункти в Сумській та Чернігівській областях.

Проте Україні вдалося повернути контроль над 1200 км кордону. При цьому дві третини з цієї ділянки - це кордон з Росією.

Нагадаємо, сьогодні російська армія в черговий раз обстріляла позиції прикордонників з мінометів у Чернігівській області.

Також учора ввечері російські війська обстріляли межуючі з РФ райони Сумської та Чернігівської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Государственная пограничная службаВійна Росії проти України