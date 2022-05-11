Україна відновила контроль на ділянці кордону 1200 км, - ДПСУ

Українські захисники повернули під контроль близько 1200 км кордону. Більшість цієї ділянки - це межа з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг директора департаменту охорони державного кордону Адміністрації ДПСУ Леоніда Барана.

За його словами, на кордоні з Росією залишається напружена ситуація. Ворог постійно обстрілює звільнені прикордонні населені пункти в Сумській та Чернігівській областях.

Проте Україні вдалося повернути контроль над 1200 км кордону. При цьому дві третини з цієї ділянки - це кордон з Росією.